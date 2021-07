Umfragen zur Bundestagswahl : Union legt weiter in Wählergunst zu – Grüne bei 18 Prozent

Berlin Die Union hat in zwei Umfragen bei der sogenannten Sonntagsfrage zugelegt. Grüne und SPD liegen unter 20 Prozent. Die FDP hat die AfD überholt.

In einer am Dienstag veröffentlichten Allensbach-Erhenung stiegen CDU und CSU in der Wählergunst auf 31,5 Prozent (plus zwei Prozentpunkte). In einer Insa-Erhebung für "Bild" kommen sie auf 29 Prozent (plus eins).