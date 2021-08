Baerbock, Laschet und Scholz im TV : An diesen Terminen duellieren sich die Kanzlerkandidaten

An diesen Terminen duellieren sich die Kanzlerkandidaten

Berlin Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz treten bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidaten an. Wann sich die Politiker einen Schlagabtausch im Fernsehen liefern, lesen Sie hier.

20. Mai 2021

Beim 23. Internationalen Europaforum des Westdeutschen Rundfunks (WDR) am Donnerstag (20. Mai) gab es das Kostenpflichtiger Inhalt erste Aufeinandertreffen der drei Kanzlerkandidaten . Unter dem Titel „Weiter so? Alles ganz anders? Irgendwas dazwischen? Die europapolitischen Vorstellungen der drei Kanzlerkandidat*innen“ fand die Diskussionsrunde statt, moderiert von Ellen Ehni, Chefredakteurin des WDR-Fernsehens.

29. August 2021

RTL hat am Sonntag, 29. August, ein „Wahl-Triell“ im Programm. Um 20.15 Uhr treffen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz bei RTL und ntv aufeinander. „Ein zentraler Baustein unserer umfangreichen Wahlberichterstattung ist das erste Triell in der politischen Geschichte Deutschlands“, sagte der Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, Gerhard Kohlenbach. „Wir wollen den Menschen einen echten Mehrwert für ihre Wahlentscheidung geben und für einen spannenden, aufregenden TV-Abend sorgen, der der Wichtigkeit dieser Wahl für unser Land gerecht wird. Da bereits ab Mitte August Briefwahl möglich ist, können sie sich bei uns erstmals ein Bild von allen drei Kandidat:innen im direkten Vergleich machen.“

12. September 2021

19. September 2021

Nach RTL und ntv sowie ARD und ZDF werden auch die privaten Sender ProSieben, Sat.1 und Kabeleins ein Triell ausstrahlen: Am 19. September wird das dritte Triell um 20.15 Uhr live zur gleichen Zeit in den drei Programmen und im Netz ausgestrahlt, also genau eine Woche vor der Bundestagswahl. Die Moderation übernehmen den Angaben zufolge die neue ProSieben-Moderatorin und frühere „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis und Sat.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch.