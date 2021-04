Termin, Umfrage, Koalitionen : Das müssen Sie zur Bundestagswahl 2021 wissen

Berlin Deutschland steht 2021 ein Superwahljahr bevor – dessen Höhepunkt im Herbst die Wahl des Bundestages ist. Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen zur Wahl beantwortet.

Wann findet die Bundestagswahl statt?

Die Bundestagswahl in Deutschland findet am 26. September 2021 statt. Der Wahltag muss laut Bundeswahlgesetz ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein. Es wird zudem darauf geachtet, dass die Termine für Bundestagswahlen möglichst nicht mit den Ferien kollidieren.

Was wird bei der Bundestagswahl gewählt?

Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des 20. Bundestages in Berlin. Der Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland und maßgeblich für die Gesetzgebung verantwortlich. Die Politiker sind für vier Jahre gewählt.

Welche Regeln gelten bei der Bundestagswahl?

Wie viele Wahlkreise gibt es in Deutschland?

Bei der Bundestagswahl wird in 299 Wahlkreisen in Deutschland gewählt. Diese Wahlkreise verteilen sich über die 16 Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen gibt es beispielsweise 64 Wahlkreise. Welche das sind und welche Kreise, Städte und Gemeinden zu welchem Wahlkreis gehören, lesen Sie hier.