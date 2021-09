Mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz : SPD präsentiert finales Wahlplakat in Düsseldorf

SPD präsentiert finales Wahlplakat in Düsseldorf

Das SPD-Wahlplakat mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die SPD hat wenige Tage vor der Bundestagswahl ihr finales Plakatmotiv vorgestellt: Es zeigt den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Dass es in Düsseldorf präsentiert wurde, hat einen besonderen Grund.

Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD ihr finales Plakatmotiv in Düsseldorf vorgestellt. Das Wahlplakat zeigt Kanzlerkandidat Olaf Scholz , über dessen Körper „Kanzler für Deutschland“ geschrieben steht. „Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Und darum wird es die nächsten 17 Tage gehen“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei der Präsentation am Donnerstag.

„Das hat damit zu tun, dass wir hier im größten Landesverband sind, dass wir in dem Bundesland sind, wo jede fünfte Stimme abgegeben wird, aber natürlich auch in dem Heimatland von Armin Laschet“, sagte Klingbeil. Man wolle zeigen, dass Olaf Scholz auch in NRW der beliebteste Kanzlerkandidat sei. „Wir wollen zeigen, dass Armin Laschet zuhause schlagbar ist.“