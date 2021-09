Von freudig bis enttäuscht : So reagiert das Netz auf das Wahlergebnis

Düsseldorf Ganz Deutschland beobachtet die ersten Hochrechnungen. Im Netz kommentieren zahlreiche Nutzer das Wahlergebnis. Dabei gehen die Meinungen auseinander. Ein Überblick.

Schon bevor um 18 Uhr am Sonntag die ersten Prognosen des Wahlergebnisses veröffentlicht wurden, war der Hashtag „#btw2021“ bei Twitter in den Trends. Zahlreiche Nutzer äußerten sich zu ihren Erwartungen oder appellierten an andere, wählen zu gehen. Seit die ersten Zahlen draußen sind, gibt das Netz auch seine Meinung zu dem vorläufigen Wahlausgang ab. Anhänger der SPD freuen sich - viele zeigen sich aber auch enttäuscht darüber, dass sich kein großer Wandel abzeichnet. Eine Auswahl verschiedener Reaktionen finden Sie in unserer Infostrecke.