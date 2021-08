Medienbericht : Deutsche Post rüstet sich für deutlich mehr Briefwähler

Berlin Die Deutsche Post bereitet sich darauf vor, dass bis zu 60 Prozent der Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden. Post-Vorstand Tobias Meyer rät Bürgern dabei von Einschreiben ab.

Was man bei der Briefwahl beachten muss

An den Tagen vor der Wahl werde man verstärkt kontrollieren, dass die Briefkästen nicht überfüllt sind. „Wir werden spezifisch nachprüfen, dass auch wirklich nichts liegenbleibt“, sagte Meyer. Um Pannen zu verhindern, habe die Post im Vorfeld das Gespräch mit den Kommunen gesucht. „In der Vergangenheit gab es gelegentlich Probleme an Schnittstellen. Da waren Wahlbenachrichtigungen auf zu dünnem Papier gedruckt und liefen nicht gut durch die Sortiermaschine oder der Umschlag war zu dunkel, um die Anschrift automatisch lesen zu können.“

Der Post-Konzernvorstand rechne mit einem weitestgehend störungsfreien Ablauf. "Es wird immer irgendwo Herausforderungen geben, denen wir uns stellen müssen", sagte Meyer. Sollte etwa ein Brief nicht automatisch lesbar sein, werde man in manuell bearbeiten und trotzdem zustellen. "Ob wir das dann immer taggleich hinbekommen, werden wir sehen müssen. Daher ist die Beachtung der Fristen wichtig." Er rate Wählern, die auf Nummer sicher gehen wollen, davon ab, die Briefunterlagen als Einschreiben zu versenden. "Die Unterlagen sollten so rückgesendet werden, wie sie vorgesehen sind, da die Auslieferungsverfahren mit den Behörden entsprechend abgestimmt sind."