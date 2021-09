Umfrage vor Bundestagswahl : SPD eilt der Union im Politbarometer davon

Wahlplakate von SPD, CDU und Grünen. Foto: dpa/Arne Dedert

Analyse Berlin Erstmals seit 19 Jahren liegt die SPD in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vor der Union. Bei den Christdemokraten macht sich Panikstimmung breit.

Der Höhenflug der SPD hält an. In der jüngsten Projektion des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen kommen die Sozialdemokraten unter Führung ihres Spitzenkandidaten Olaf Scholz auf 25 Prozent und legen erneut um drei Prozentpunkte zu. Die Union bleibt unverändert bei 22 Prozent, dagegen verlieren die Grünen drei Punkte und schaffen nur noch 17 Prozent. Leichte Gewinne verzeichnen die FDP (elf Prozent, plus ein Punkt) und die Linke (sieben Prozent, plus eins), während die AfD mit elf Prozent gegenüber der vergangenen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen Ende August unverändert ist. In die Projektion fließen langfristige Loyalitäten zu Parteien und mögliches taktisches Verhalten ein. Sie entspricht der sogenannten Sonntagsfrage (was würde passieren, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre).

Nach diesen Zahlen wäre mit der bisherigen großen Koalition sogar eine Zweier-Bündnis mehrheitsfähig. Auch für die Dreier-Kombinationen Rot-Grün-Rot, Ampel (SPD, Grüne, FDP), Jamaika (Union, Grüne, FDP) und Deutschland (SPD, Union, FDP) würde es für eine Mehrheit im Bundestag wohl reichen. Das bedeutet nach jetzigem Stand langwierige Koalitionsverhandlungen nach der Wahl.

Im direkten Vergleich konnte SPD-Kanzlerkandidat Scholz gegenüber dem Unionsbewerber Armin Laschet erneut zulegen. Er führt jetzt mit 53 Prozent (plus vier) vor dem Christdemokraten (18, plus eins) und der Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock (14, minus zwei). Während die SPD-Anhänger nahezu geschlossen hinter Scholz stehen (92 Prozent), fällt die Unterstützung der CDU/CSU-Anhänger für Laschet (53 Prozent) und der Grünen-Anhänger für Baerbock (66 Prozent) verhaltener aus.

Bei den Popularitätswerten der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker belegen die beiden Kandidaten von Union und Grünen ebenfalls die hinteren Plätze neun (Baerbock) und zehn (Laschet). Auf einer Skala von -5 bis +5 kommt die Grünen-Chefin auf -0,5 (unverändert), und der CDU-Vorsitzende erreicht sogar nur -0,8 (unverändert). Der SPD-Bewerber Scholz landet mit 1,7 (Umfrage Ende August: 1,5) auf dem zweiten Rang hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (2,2, Ende August: 2,3). Die übrigen Plätze belegen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit 1,3 (1,2) und der Grünen-Chef Robert Habeck mit 1,0 (1,0). Danach folgen der FDP-Vorsitzende Christian Lindner mit 0,0 (0,0), Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit 0,0 (minus 0,1), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 0,0 (minus 0,2) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit minus 0,1 (minus 0,2).

Über die künftigen Koalitionen besteht bei den meisten Befragten ein eindeutiger Trend. Fast zwei Drittel (63 Prozent) und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen gehen davon aus, dass die SPD – bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen – nach der Bundestagswahl versuchen würde, eine Regierung mit Grünen und Linken zu bilden. 30 Prozent bezweifeln das. Allerdings fänden nur ein Viertel der Befragten eine solche Konstellation gut. 57 Prozent lehnen sie ab. Von den SPD-Anhängern sprechen sich immerhin 50 Prozent gegen Rot-Grün-Rot aus, nur ein Drittel würde sie begrüßen. Dass die SPD vor der Wahl eine Regierung mit Beteiligung der Linken ausschließen soll, meinen aber nur 36 Prozent. 57 Prozent sind der Ansicht, die SPD soll sich in dieser Frage nicht festlegen, darunter 63 Prozent der SPD-Anhänger.

Bei den Themen sind Verteilungsfragen wieder in den Vordergrund gerückt. Als sehr wichtig für die eigene Wahlentscheidung bezeichnen 51 Prozent das Thema soziale Gerechtigkeit, 39 Prozent den Klimaschutz, 23 Prozent die Corona-Pandemie und 21 Prozent das Thema Flüchtlinge und Asyl. Die Kompetenzen der Parteien bei diesen vier vorgegebenen Themen sind ungleich verteilt. Für das Thema soziale Gerechtigkeit erreicht die SPD mit 43 Prozent den höchsten Kompetenzwert, die Union hat hier zwölf Prozent auf ihrer Seite. Beim Klimaschutz liegen die Grünen (41 Prozent) klar vorne, 15 Prozent setzen hier auf die Union und zwölf Prozent auf die SPD. Die meiste Kompetenz in Sachen Corona hat für 36 Prozent die Union und für zwölf Prozent die SPD. Beim Thema Flüchtlinge und Asyl macht für 29 Prozent am ehesten die CDU/CSU eine Politik in ihrem Sinn, für 15 Prozent die SPD und für zehn Prozent die AfD.