Social Media-Monitor zur Bundestagswahl 2021 : Welche Partien am erfolgreichsten in den sozialen Netzwerken auftritt

Welche Partien am erfolgreichsten in den sozialen Netzwerken auftritt

Interaktiv Düsseldorf Wahlkampf auf allen Kanälen: Wir zeigen, wie die großen Parteien auf Facebook und Instagram auftreten. Wie viele Postings sie absetzen, wie viele Menschen mit ihren Beiträgen interagieren – und ob dafür Geld an den Facebook-Konzern fließt. Hier finden Sie unseren Social Media-Monitor zur Bundestagswahl 2021.

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 verläuft so digital wie nie - weil es die Pandemie erfordert, aber auch, weil immer mehr Menschen ihre politische Meinung in den sozialen Netzwerken bilden. Den Accounts der Parteien und Politiker folgen auf Facebook und Instagram Hunderttausende potenzielle Wähler.

Um nachvollziehbar zu machen, wie die Parteien und Kandidaten in Wahlkampf-Zeiten in den beiden großen sozialen Netzwerken Facebook und Instagram auftreten, haben wir den Social Media-Monitor zur Bundestagswahl 2021 ins Leben gerufen. Hier zeigen wir täglich frisch erhobene Daten von den Netzwerk-Profilen der aussichtsreichsten Parteien und Spitzen- bzw. Kanzlerkandidaten: Wie entwickelt sich die Zahl der Follower, wer setzt wie viele Postings ab und erzielt damit wie viele Kommentare und Shares? Und: Wie viel Geld zahlen die Parteien und Kandidaten an den Facebook-Konzern, damit ihre Postings mehr Menschen angezeigt werden? Das alles zeigt der folgende Social Media-Monitor zur Bundestagswahl 2021.