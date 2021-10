Newsblog zu Ampel-Sondierungen : Norbert Walter-Borjans hält Mitgliederentscheid über Koalitionsvertrag für unnötig

Foto: dpa/Daniel Karmann 17 Bilder So wählt Deutschland bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans will nach gegebenenenfalls erfolgreichen Verhandlungen nicht über einen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Und: Die Grünen entscheiden am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Alle Neuigkeiten in unserem Newsblog.