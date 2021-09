Newsblog zur Bundestagswahl : Union rückt in Umfragen näher an SPD heran

Foto: AP/Michael Sohn 4 Bilder Die Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat die Union einer Umfrage zufolge in der Wählergunst etwas aufgeholt. Am Sonntag dürfen erstmals bei einer Bundestagswahl rund 85.000 Menschen mit Vollbetreuung mitwählen. Alles zur Bundestagswahl in unserem Blog.