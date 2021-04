Bundestagswahl 2021 : Scholz feuert gegen Baerbock und Laschet – Grüne gewinnen in Umfrage

Der Sozialverband (SoVD) in NRW fordert Ministerpräsident Armin Laschet nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten auf, sich nun wieder um Sachfragen zu kümmern. „Da gibt es eine Menge zu tun: Die chronisch Kranken unter 60 Jahren drohen in der Impfreihenfolge noch weiter nach hinten zu rutschen. In den Grundschulen droht ein Rückschlag für die Inklusion, am Arbeitsmarkt sieht es für Schwerbehinderte unverändert schlecht aus; und im Wohnungsbau ist die Barrierefreiheit in Gefahr“, sagte Michael Spörke, Leiter Abteilung Sozialpolitik und Kommunales, unserer Redaktion. „Armin Laschet ist als Ministerpräsident angetreten und wollte das soziale Gewissen des Landes sein. Dies muss er nun einlösen, wenn er als glaubwürdiger Kanzlerkandidat wahrgenommen werden möchte.“