Newsblog zur Kanzlerkandidatur : Söder gibt CDU Entscheidungsrecht bei K-Frage

CSU-Chef Markus Söder hat der CDU das Entscheidungsrecht über die Kanzlerkandidatur der Union gegeben. Er habe seine Kanzlerkandidatur angeboten und halte an diesem Angebot fest, sagte Söder am Montag im Anschluss an eine Präsidiumssitzung seiner Partei in München. Die Entscheidung darüber, ob dieses Angebot angenommen werde, könne aber nur die CDU als größere der beiden Schwesterparteien treffen - er werde jede Entscheidung akzeptieren Ab 14 Uhr geben Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume eine Pressekonferenz. Wir berichten im Liveblog.