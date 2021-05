Bundestagswahl 2021 : Baerbock, Laschet und Scholz debattieren bei ZDF und ARD

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor dem Niedergang der Volksparteien und vor autoritären Tendenzen gewarnt. „Wo kommt eine Demokratie denn hin, wenn sie nur noch Stimmungen widerspiegelt?“, sagte Schäuble der Berliner „tageszeitung“. Gerade in einer Zeit, in der die Veränderungen so groß und so schnell und Stimmungen so volatil seien, würden Strukturen gebraucht, die Stabilität geben. Dafür stünden Volksparteien.

Modelle mit eher schwachen Parteien und starken, charismatischen Personen an der Spitze wie bei dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hält Schäuble für „nicht unproblematisch“, auch wenn er keinem der Genannten unlautere Motive unterstelle, „im Gegenteil“, sagte er.

Die Gefahr liege „in der Bewegung, in der ungelösten Frage, was eigentlich danach kommt“, so Schäuble. „Wenn es nicht mehr funktioniert, werden irgendwann die Rufe nach dem starken Mann laut - oder, wie in Frankreich, vielleicht nach der starken Frau.“ Oder es ende auf den Stufen des Kapitols. „Demokratie alleine hilft uns nichts." Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei mit demokratischen Mitteln gewählt worden. „Eine freiheitliche Ordnung kann nur mit Institutionen stabil sein."