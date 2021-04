K-Frage : CDU-Bundesvorstand für Laschet – Unionsfraktion tagt am Nachmittag

CDU-Chef Armin Laschet will angesichts der Vorbehalte in Teilen der Partei gegen ihn als Kanzlerkandidaten auf die Basis zugehen. Im Bundesvorstand seiner Partei kündigte Laschet am Montagabend an, bald das Gespräch mit der Basis suchen zu wollen. Eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur wolle er aber weiterhin noch am Abend im Vorstand fällen lassen und nicht etwa von einer Kreisvorsitzendenkonferenz, hieß es aus Laschets Umfeld.



Der CDU-Bundesvorstand berät seit 18 Uhr über den Kandidatenstreit zwischen Laschet und CSU-Chef Markus Söder. Es gab dutzende Wortmeldungen - nach Teilnehmerangaben fielen diese mehrheitlich zugunsten einer Kandidatur von Laschet aus.