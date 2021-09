Newsblog zur Bundestagswahl : FIU-Affäre - Union und Opposition verschärfen Kritik an Scholz

Foto: AP/Michael Sohn 4 Bilder Die Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin Union und Opposition haben Olaf Scholz aufgefordert, am Montag für Klarheit zu sorgen, wenn es um die Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU und um die Durchsuchung in seinem Ministerium geht. Im letzten Triell vor der Wahl hat Scholz die Zuschauer überzeugt. Alles zur Bundestagswahl in unserem Blog.