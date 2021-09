Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Neukirchen-Vluyn wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Neukirchen-Vluyn wissen müssen

Am 26. September sind die Wahlberechtigten aufgerufen, einen neuen Deutschen Bundestag zu wählen. Wir erklären, worum es dabei geht und was Sie dazu wissen müssen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Neukirchen-Vluyn?

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Wann öffnen die Wahllokale?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie kann man Briefwahl beantragen?

Wer seine Stimme nicht am Wahltag selbst im Wahllokal abgeben möchte, kann eine Briefwahl beantragen. Das ist schriftlich oder persönlich im Rathaus der Stadt möglich, allerdings erst nach Zugang der Wahlbenachrichtigung. Ein Vordruck des Antrags ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu finden. Dieser muss ausgefüllt und an die zuständige Gemeindebehörde übermittelt werden (persönlich, per Fax oder E-Mail; teilweise auch online möglich). Der Antrag kann aber auch beim Wahlamt oder auf der Internetseite der Stadt angefordert werden. Der Bundeswahlleiter empfiehlt, den Antrag so frühzeitig wie möglich zu stellen. Der Schein für die Briefwahl kann bis zwei Tage vor der Wahl, in dem Fall Freitag, 24. September, 18 Uhr, beantragt werden.