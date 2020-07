ZDF-Politbarometer : Armin Laschet liegt bei der Kanzlerfrage hinter Markus Söder

Düsseldorf Die meisten Bürger trauen dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet laut repräsentativer Umfrage das Kanzleramt nicht zu.

Nicht einmal jeder fünfte Befragte hält ihn für geeignet. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ hervor. Nach mehreren Monaten Corona-Krisenmanagement hat demnach der bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) am meisten überzeugt. Der hat zwar offiziell gar kein Interesse bekundet, nach Angela Merkel (CDU) Kanzler zu werden, dennoch halten 64 Prozent der Bürger - also fast zwei Drittel - den CSU-Chef für geeignet.