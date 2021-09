Nicht länger von der Wahl ausgeschlossen : Lebenshilfe NRW ruft Menschen mit Behinderung zur Stimmabgabe auf

Hürth Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts dürfen bei der Bundestagswahl am 26. September erstmals rund 85.000 Menschen mit Behinderung Wählen gehen. In NRW durften sie schon 2017 zur Urne.

Die Lebenshilfe NRW ruft Menschen mit Behinderung zur Stimmabgabe bei der Bundestagswahl am 26. September auf. Erstmals dürften in Deutschland Menschen mit einer Betreuung in allen Belangen bei einer Bundestagswahl wählen gehen, erklärte der Landesvorsitzende Gerd Ascheid am Montag in Hürth bei Köln. Die Lebenshilfe habe sich lange für die Aufhebung des Wahlrechtsausschlusses auf Bundesebene engagiert. Im September könnten nun rund 85.000 Menschen ihr Wahlrecht wahrnehmen, die bislang keinen Anspruch darauf hatten. „Das ist ein großer Erfolg für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.“