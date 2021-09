Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Kreis Gütersloh wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Kreis Gütersloh wissen müssen

Gütersloh Am 26. September 2021 wird der neue Bundestag gewählt. Wer tritt im Kreis Gütersloh an? Wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Wahl.

Ein Großteil des Kreises Gütersloh gehört zum Wahlkreis 131 Gütersloh I. Dazu zählen Borgholzhausen, Einen Überblick über die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier .

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Alle Wahlberechtigten können in diesem Zeitraum wählen gehen, sofern sie im Vorfeld nicht bereits an der Briefwahl teilgenommen haben.