Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Stuttgart wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Stuttgart wissen müssen

Stuttgart Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Stuttgart stellen die Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Stuttgart?

Wann öffnen die Wahllokale in Stuttgart?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal in Stuttgart?

Die Adresse des Wahlraums befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Vor dem Wahltag kann man die richtige Adresse beim Wahlamt der Stadt Stuttgart per E-Mail an wahlen@stuttgart.de erfragen.

Wie und wo kann man Briefwahl in Stuttgart beantragen?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wer sind die Stuttgarter Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann?

Die CDU setzt bei der Bundestagswahl 2021 auf den bereits im Bundestag vertetenen Stefan Kaufmann im Wahlkreis Stuttgart I. Im Wahlkreis Stuttgart II tritt Maximilian Mörseburg, Vize der CDU-Gemeinderatsfraktion, an.

Bernd Riexinger, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Parteivorsitzender, wurde in Stuttgart I nominiert. Er steht zudem auf Platz 1 der Landesliste. Johanna Tiarks tritt in Stuttgart II an.