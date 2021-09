Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Nürnberg wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Nürnberg wissen müssen

Nürnberg Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Nürnberg stellen die Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Nürnberg?

Wann öffnen die Wahllokale in Nürnberg?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal in Nürnberg?

Wahlberechtigte erhalten eine Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl. Auf dieser Wahlbenachrichtigung steht unter anderem das Wahllokal mit der genauen Anschrift, in dem die Wahlberechtigten am Wahlsonntag die Stimme abgeben können.

Wie und wo kann man Briefwahl in Nürnberg beantragen?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wer sind die Nürnberger Abgeordneten der Bundestagsfraktionen, die man über die Erststimme wählen kann?

Im Wahlkreis Nürnberg-Nord will Sebastian Brehm (CSU) sein Direktmandat verteidigen. Auch im Wahlkreis Nürnberg-Süd setzt die CSU auf ein bekanntes Gesicht; Michael Frieser wurde erneut als Direktkandidat gewählt.

Die SPD schickt in Nürnberg-Nord die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Gabriela Heinrich, ins Rennen. Im Süden tritt Thomas Grämmer zum ersten Mal an.

Für die Grünen wird in Nürnberg-Nord Tessa Ganserer um die Gunst der Wähler buhlen, in Nürnberg-Süd bewirbt sich Sascha Müller um das Direktmandat.

Die FDP schickt im Norden die Kreisvorsitzende Katja Hessel ins Rennen, in Nürnberg-Süd setzt die Partei auf Marco Preißinger.

Die Nürnberger Stadträtin Kathrin Flach Gomez tritt für die Linken in Nürnberg-Süd an, in Nürnberg-Nord ist es Kreischef und Stadtrat Titus Sichert.