Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Nettetal wissen müssen

Nettetal Die Parteien im Kreis Viersen bereiten sich auf die Bundestagswahl am 26. September vor. Wer tritt an? Wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen.

Zu welchem Wahlkreis gehört die Stadt Viersen?

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Die Bundestagswahl ist am Sonntag, 26. September. Vorher bekommen Wahlberechtigte per Post eine Wahlbenachrichtigung geschickt. Diese Wahlbenachrichtigung ist eine Einladung zur Wahl. Wer drei Wochen vor der Wahl noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte sich bei seiner Stadt oder Gemeinde melden. Auf der Wahlbenachrichtigung steht die Adresse des Wahllokals, in dem man wählen kann. .

Wann öffnet das Wahllokal?

Wie und wo kann man Briefwahl beantragen?

Wenn man keine Zeit hat, am 26. September wählen zu gehen, vielleicht in Urlaub oder krank ist, kann man vorher Briefwahlunterlagen beantragen. Wie das geht, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Die Rückseite der Wahlbenachrichtigung muss ausgefüllt und in einem frankierten Umschlag an die Wahlbehörde geschickt werden. Schneller geht es, wenn man mit Smartphone oder Tablet den QR-Code scannt, der sich auf der Wahlkarte befindet. Damit lassen sich die Briefwahlunterlagen unkompliziert beantragen – und man muss nicht zum Briefkasten laufen. Der Antragsteller muss dabei zwecks Verifizierung sein Geburtsdatum eingeben und den Antrag absenden. Die Wahlbehörde schickt dann die Briefwahlunterlagen zu. Neben dem Stimmzettel, zwei Umschlägen und einem Wahlschein befindet sich auch eine Anleitung darin, wie man per Briefwahl wählt. Grundsätzlich gilt nach Auskunft der Stadt: Wer an der Bundestagswahl per Briefwahl teilnehmen möchte, kann dies schriftlich oder mündlich (persönlich) – jedoch nicht telefonisch – beantragen.