Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Hannover wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Hannover wissen müssen

Hannover Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Hannover stellen die Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Hannover?

Wann öffnen die Wahllokale in Hannover?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal in Hannover?

Die Adresse des Wahlraums befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Vor dem Wahltag kann man die richtige Adresse beim Wahlamt der Stadt Hannover erfragen: per Mail an wahlen@hannover-stadt.de oder telefonisch unter 0511 168-49111.

Wie und wo kann man Briefwahl in Hannover beantragen?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Stadt wenden.

Wer sind die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien, die man in Hannover über die Erststimme wählen kann?

Maximilian Oppelt tritt für die CDU im Wahlkreis Hannover I an. Diana Rieck-Vogt wurde als CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis Hannover II gewählt.

Für die SPD kandidiert Parteichef Adis Ahmetovic im Wahlkreis Stadt Hannover I. Im Wahlkreis Stadt Hannover II tritt die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi erneut an.

Swantje Michaelsen kandidiert für die Grünen im Norden Hannovers. Sie engagiert sich vor allem für einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik und das 1,5-Grad-Ziel. Sven-Christian Kindler von den Grünen bewirbt sich im Süden Hannovers erneut um ein Bundestagsmandat. Er steht außerdem auf Platz 2 der Landesliste. Er ist bereits seit 2009 Mitglied des Bundestages und seit 2014 haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen.

Die FDP hat in Hannover I Katharina Wieking und in Hannover II Knut Gerschau nominiert.

Für die Linken tritt in Hannover I Hans-Herbert Ullrich an, in Hannover II Parwaneh Bokah.