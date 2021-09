Wahllokale, Briefwahl, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Hamburg wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Hamburg wissen müssen

Hamburg Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Wann öffnen die Hamburger Wahllokale? Und wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis wissen.

Wann öffnen die Wahllokale in Hamburg?

Wie findet man das richtige Wahllokal in Hamburg?

Die Adresse des Wahlraums befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Jeder Wähler bekommt eine Wahlbenachrichtigung per Post, darauf steht das Wahllokal. Die Wahlbenachrichtigungen werden in der Zeit vom 21. August 2021 bis spätestens 5. September 2021 zugestellt. Bekommen Sie keine Wahlbenachrichtigung, sollten Sie sich bei Ihrem Bezirk melden und nachfragen. Dort können können Sie auch erfahren, wo sich Ihr Wahllokal befindet.

Wie und wo kann man Briefwahl in Hamburg beantragen?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Welche Parteien kann man über die Zweitstimme wählen?

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in Hamburg?

An der Bundestagswahl 2017 beteiligten sich in Hamburg 76 Prozent der Wahlberechtigten, das sind 6,3 Prozentpunkte mehr als 2013.

Wie haben die Abgeordneten aus Hamburg 2017 abgeschnitten?

Hamburg-Mitte gewann Johannes Kahrs von der SPD mit 30,9 Prozent. In Altona lag Matthias Bartke, ebenfalls von der SPD, mit 28,9 Prozent vorne. Eimsbüttel konnte Niels Annen (SPD) mit 31,6 Prozent der Stimmen von sich überzeugen. In Hamburg-Nord gewann Christoph Johannes Ploß (CDU) mit 33,5 Prozent. In Wandsbek wurde Aydan Saliha Hakverdi Özoğuz (SPD) mit 34,6 Prozent gewählt. Und in Bergedorf-Harburg lag Metin (SPD) mit 34,8 Prozent vorne.