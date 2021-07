Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Bremen wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Bremen wissen müssen

Bremen Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Bremen stellen die Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Bremen?

Wann öffnen die Wahllokale in Bremen?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal in Bremen?

Die Adresse des Wahlraums befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Vor dem Wahltag kann man die richtige Adresse beim Wahlamt der Stadt Bremen oder Bremerhaven per E-Mail an landeswahlleiter@statistik.bremen.de, wahlamt@statistik.bremen.de oder an wahlamt@magistrat.bremerhaven.de erfragen.