Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Bonn wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Bonn wissen müssen

Bonn Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Bonn stellen die Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Welcher Wahlkreis gehört zu Bonn?

Wann öffnen die Wahllokale in Bonn?

Die Wahllokale sind am 26. September 2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal in Bonn?

Die Adresse des Wahlraums befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Vor dem Wahltag kann man die richtige Adresse beim Wahlamt der Stadt Bonn unter der Telefonnummer 0228-772255 oder per E-Mail an wahlen@bonn.de erfragen.

Wie und wo kann man Briefwahl in Bonn beantragen?

Die Wahlbenachrichtigungen werden nach Erstellung des Wählerverzeichnisses – etwa einen Monat vor dem Wahltermin – versandt. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung finden Sie einen Antragsvordruck. Die Antragstellung ist nach Erstellung des Wählerverzeichnisses auch online sowie vor Ort möglich: in einem der Wahlbüros im Stadthaus oder den Rathäusern in Bad Godesberg, Beuel oder Hardtberg.

Sollten Sie nicht warten können, können Sie auch vorher einen formlosen Antrag auf Ausstellung der Briefwahlunterlagen unter Angabe des Geburtsdatums und der Meldeadresse an wahlen@bonn.de stellen.

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wer sind die Bonner Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann?

Die Bonner CDU schickt Christoph Jansen bei der Bundestagswahl ins Rennen. Derzeit ist er Bezirksbürgermeister in Bad Godesberg sowie stellvertretender Kreisvorsitzender.

Für die SPD in Bonn tritt Jessica Rosenthal an. Die 28-Jährige ist Vorsitzende der SPD Bonn und Juso-Bundesvorsitzende. Rosenthal arbeitet als Lehrerin an einer Gesamtschule.