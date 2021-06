Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Mülheim wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Mülheim wissen müssen

Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Im Wahlkreis Mülheim – Essen I haben die Parteien ihre Direktkandidaten aufgestellt. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Welcher Wahlkreis gehört zu Mülheim?

Zu dem Wahlkreis 118 von insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland gehört die Stadt Mülheim an der Ruhr und der Stadtbezirk IV der kreisfreien Stadt Essen. Einen Überblick über die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.