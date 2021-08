Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Kreis Unna wissen müssen

Foto: dpa, bwu pzi fp Infos Das sind die Wahlkreise in NRW zur Bundestagswahl 2021

Kreis Unna Am 26. September 2021 wird der neue Bundestag gewählt. Wer tritt im Kreis Unna an? Wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Wahl.

Zu welchem Wahlkreis gehört der Kreis Unna?

Wann öffnen die Wahllokale im Kreis Unna?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Alle Wahlberechtigten können in diesem Zeitraum wählen gehen, sofern sie im Vorfeld nicht bereits an der Briefwahl teilgenommen haben.

Wie findet man das richtige Wahllokal im Kreis Unna?

Die Adresse des Wahlraums finden Wähler auf der Wahlbenachrichtigung, die der Kreis Unna per Post verschickt. Vor dem Wahltag kann man die richtige Adresse im Wahlamt des Kreises Unna telefonisch unter 02303 272010 oder per Mail an wahlen@kreis-unna.de erfragen.

Foto: dpa, Julian Stratenschulte Infos Das Lexikon zur Bundestagswahl 2021

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Wenn ein Wahlberechtigter diese Benachrichtigung verliert, kann er trotzdem wählen gehen. Denn es reicht aus, sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass auszuweisen. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie und wo kann man im Kreis Unna Briefwahl beantragen?

Die Wahlbenachrichtigungen werden nach Erstellung des Wählerverzeichnisses – etwa einen Monat vor dem Wahltermin – versandt. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung finden Sie einen Antragsvordruck. Die Antragstellung ist nach Erstellung des Wählerverzeichnisses auch online möglich.

Foto: AP/Michael Sohn 4 Bilder Die Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Wer sind die Abgeordneten aus dem Kreis Unna, die man über die Erststimme wählen kann?

Die Christdemokraten treten mit Hubert Hüppe im Wahlkreis Unna I an. Im Wahlkreis Hamm – Unna II schickt die CDU Arnd Hillwig ins Rennen.

Die SPD schickt erneut die beiden Kandidaten ins Rennen, die bereits bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 das Direktmandat gewannen. Für den Wahlkreis Unna I ist das Oliver Kaczamarek. Der Kandidat für den Wahlkreis Hamm – Unna II ist Michael Thews.

Die Grünen haben Michael Sacher als Direktkandidat im Wahlkreis Unna I bestätigt. Der 56-jährige Buchhändler und stellvertretende Bürgermeister aus Unna betont den Wert lokaler Kultur. Für die Grünen tritt Martin Kesztyüs im Wahlkreis Hamm – Unna II an.

Die FDP hat Suat Gülden im Wahlkreis Unna I nominiert.

Für die Linke tritt Andreas Meier aus Kamen im Wahlkreis 144 an. Der 44-Jährige ist Geograph sowie GIS- und Geodatenspezialist. Seine politischen Schwerpunkte liegen in der Umwelt- und Klimapolitik sowie in der Sozialpolitik. Rebekka Kämpfe aus Werne ist die Direktkandidatin im Wahlkreis Hamm – Unna II. Die 33-Jährige studiert angewandte Sozialwissenschaften.

Die AfD schickt Robert Hennig im Wahlkreis Hamm – Unna II ins Rennen.

Welche Parteien kann man über die Zweitstimme wählen?

Die Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP, AfD, Piraten, NPD, Die Partei, Freie Wähler, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, SGP, AD-Demokraten, BGE, DiB, DKP, DM, Die Humanisten, Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei, V-Partei, BüSo, Die Rechte, PDV standen bei der Bundestagswahl 2017 zur Wahl. Eine aktuelle Liste gibt es noch nicht.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl im Kreis Unna?

Im Wahlkreis Unna I lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 bei 76,2 Prozent. Das war ein Plus von 2,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013. Wahlberechtigt waren dort im Jahr 2017 insgesamt 197.873 Menschen.

Auch im Wahlkreis Hamm – Unna II stieg die Wahlbeteiligung 2017 im Vergleich zu 2013 (+2,6 Prozentpunkte). 72,9 Prozent der 235.213 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Wie haben die Abgeordneten aus dem Kreis Unna im Jahr 2017 abgeschnitten?

Bei der Bundestagswahl 2017 gewann im Wahlkreis Unna I Oliver Kaczmarek (SPD) mit 38,8 Prozent der Stimmen das Direktmandat. Der CDU-Kandidat Hubert Hüppe (31,8 Prozent) landete auf dem zweiten Platz.

Den Wahlkreis Hamm – Unna II gewann im Jahr 2017 der SPD-Kandidat Michael Thews (36,4 Prozent). Er lag knapp vor Sylvia Jörrißen (35,2 Prozent) von der CDU.

Wie haben die Parteien im Kreis Unna im Jahr 2017 abgeschnitten?

Die SPD bekam im Wahlkreis Unna I bei der letzten Bundestagswahl die meisten Zweitstimmen (33,6 Prozent). An zweiter Stelle landete die CDU (27,2 Prozent), deutlich vor der FDP auf Platz drei (11,5 Prozent). Die AfD holte 9,8 Prozent der Zweitstimmen, Grüne und Linke bekamen jeweils 6,9 Prozent.

Im Wahlkreis Hamm – Unna II bekam ebenfalls die SPD mit 31,5 Prozent die meisten Zweitstimmen, gefolgt von der CDU (30,3 Prozent). Die AfD kam auf 11,2 Prozent, gefolgt von der FDP mit 10,4 Prozent. Die Linke erreichte 7,0 Prozent, die Grünen 5,3 Prozent.

(c-st)