Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Kreis Siegen-Wittgenstein wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Kreis Siegen-Wittgenstein wissen müssen

Kreis Siegen-Wittgenstein Am 26. September wird der neue Deutsche Bundestag gewählt. Wer tritt im Kreis Siegen-Wittgenstein an? Wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört der Kreis Siegen-Wittgenstein?

Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist der Wahlkreis 148 bei der Bundestagswahl . Dem Kreis gehören elf Kommunen an, darunter sieben Städte und vier Gemeinden: Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Erndtebrück, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen, Neunkirchen, Siegen und Wilnsdorf. Einen Überblick über die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.

Wann öffnen die Wahllokale im Kreis Siegen-Wittgenstein?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wie findet man das richtige Wahllokal im Kreis Siegen-Wittgenstein?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie und wo kann man im Kreis Siegen-Wittgenstein Briefwahl beantragen?

Wer sind die Abgeordneten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, die man über die Erststimme wählen kann?

Die CDU im Kreis Siegen-Wittgenstein setzt auch bei dieser Bundestagswahl wieder auf Volkmar Klein. Der 60-Jährige ist bereits seit elf Jahren Mitglied des Bundestages und möchte sich in der kommenden Wahlperiode besonders für die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit stark machen.

Die SPD schickt Luiza Licinda-Bode aus Bad Laasphe ins Rennen. Die Juristin ist als Verdi-Personalrätin im Gesamt- und Hauptpersonalrat im Bundesinnenministerium in Berlin tätig. Sie will sich vor allem für die Stärkung der Arbeitnehmerrechte und für eine bessere Verkehrsanbindung des Kreises Siegen-Wittgenstein einsetzen.

Die Grünen im Kreis Siegen-Wittgenstein haben Laura Kraft nominiert. Die 31-Jährige ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen und setzt sich besonders für Bildungspolitik und Gleichberechtigung ein.

Ekkard Büdenbender von Die Linke aus Netphen will in Berlin etwas verändern. Er fordert eine Neuausrichtung der Politik und dass Probleme nicht aufgeschoben, sondern gemeinschaftlich in Angriff genommen werden.