Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 im Kreis Recklinghausen wissen müssen

Kreis Recklinghausen Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Im Kreis Recklinghausen stellen die ersten Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört der Kreis Recklinghausen?

Der Kreis Recklinghausen ist in drei Wahlkreise geteilt: Der Wahlkreis 121 Recklinghausen I umfasst Castrop-Rauxel, Recklinghausen und Waltrop. Der Wahlkreis 122 Recklinghausen II besteht aus den Gemeinden Datteln, Haltern am See, Herten, Marl und Oer-Erkenschwick. Die Gemeinden Dorsten und Gladbeck gehören zum Wahlkreis 125 Bottrop – Recklinghausen III. Einen Überblick über die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.