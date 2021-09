Newsblog zur Bundestagswahl : Hoher Briefwahlanteil in NRW erwartet

Liveblog Berlin Kurz vor der Bundestagswahl haben viele Wähler in NRW ihr Kreuz bereits gemacht. Der Anteil der Briefwähler liegt auf Rekordniveau. Und: Das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnte am Freitag einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht in Wahllokalen ab. Alle wichtigen Entwicklungen im Newsblog.