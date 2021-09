Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Herford wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Herford wissen müssen

Herford Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Im Wahlkreis Herford - Minden-Lübbecke II haben die Parteien ihre Direktkandidaten aufgestellt. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Herford?

Wann öffnen die Wahllokale?

Wie finde ich das richtige Wahllokal in Herford?

Wahlberechtigte erhalten eine Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl. Auf dieser Wahlbenachrichtigung steht unter anderem das Wahllokal mit der genauen Anschrift, in dem die Wahlberechtigten am Wahlsonntag die Stimme abgeben können.

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie und wo kann man Briefwahl beantragen?

Wer sind die Kandidaten, die man in Herford über die Erststimme wählen kann?

Die CDU schickt Joachim Ebmeyer als Direktkandidaten ins Rennen. Der 36-Jährige positionierte sich in seiner Bewerbungsrede zu der Masken-Affäre der CDU: „Wer in der Krise an der Krise Geld verdient, hat in unseren Parlamenten nichts verloren.“ Er arbeitet derzeit als stellvertretender Büroleiter von Ralph Brinkhaus.