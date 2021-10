Newsblog zur Bundestagswahl : Hendrik Wüst soll am 23. Oktober zum CDU-Landeschef gewählt werden

Liveblog Berlin NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst soll am 23. Oktober auf dem Landesparteitag zum CDU-Landesvorsitzenden gewählt werden – als Nachfolger von Armin Laschet. Dies gab Laschet am Abend in Düsseldorf bekannt. Alle Entwicklungen nach der Bundestagswahl im Liveblog.