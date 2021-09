Newsblog zur Bundestagswahl : Grüne wollen zuerst mit der SPD sprechen

Liveblog Berlin Die Grünen wollen am Sonntag mit der SPD beraten. Mit der Union gebe es noch keinen Termin. Die FDP will die Vor-Sondierungen mit den Grünen ab Freitag in größerer Runde fortsetzen und Inhalte dabei vertiefen. Am Samstag wolle man mit der Union reden, am Sonntag mit der SPD. Alle wichtigen Entwicklungen im Newsblog.