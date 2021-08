„Schmutziger Wahlkampf“ : Grüne wehren sich gegen Anti-Grünen-Plakate

Berlin In vielen deutschen Städten hängen Plakate, die gegen die Partei der Grünen Stimmung machen. Sie sehen auf den ersten Blick aus wie Plakate der Partei. Die Grünen wehren sich nun dagegen - aber wer steckt eigentlich dahinter?

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach von einer „rechten Schmutzkampagne“ „AfD-naher Akteure mit dubioser Finanzierung“. Rechtlich könne man nichts dagegen tun, schrieb er in einer Email an Unterstützer der Partei. Die Angst der Rechten sei spürbar. Aber man lasse sich davon keinen Millimeter zurückdrängen und werde im Gegenteil doppelt so hart kämpfen, doppelt so viele Plakate aufhängen und an doppelt so vielen Türen klopfen. „Keine Fake News Kampagne, keine gefälschten Zitate oder Bilder, keine rechte Desinformation, kein noch so schmutziger Wahlkampf wird uns aufhalten“, schrieb Kellner.