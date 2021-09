Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 : Fünf NRW-Landtagsabgeordnete ziehen in den Bundestag ein

Fünf NRW-Landtagsabgeordnete ziehen in den Bundestag ein

Düsseldorf Neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben noch vier weitere Mitglieder des Landtages ein Bundestagsmandat errungen. Diese könnten theoretisch sogar beide Mandate parallel ausüben.

Neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) haben vier weitere Landtagsabgeordnete bei der Wahl am Sonntag ein Bundestagsmandat errungen. Nach Angaben des Bundeswahlleiters werden insgesamt drei Landtagsabgeordnete der CDU , einer der SPD und einer der AfD dem nächsten Bundestag angehören. Laschet steht auf dem ersten Platz der CDU-Landesliste in NRW.

Neben Laschet zieht sein Parteikollege Stefan Nacke über die CDU-Landesliste in den Bundestag ein. Der CDU-Politiker Henning Rehbaum gewann in seinem Wahlkreis Warendorf das Direktmandat. Von der SPD schaffte Jürgen Berghahn mit dem Direktmandat im Wahlkreis Lippe I den Sprung nach Berlin. Der AfD-Abgeordnete Roger Beckamp zieht über die Landesliste seiner Partei ebenfalls in den Bundestag ein.