Zweistelliges Ergebnis angestrebt : FDP setzt bei der Bundestagswahlkampagne erneut voll auf Lindner

Volker Wissing, FDP-Generalsekretär, stellt bei einer Pressekonferenz in der FDP-Parteizentrale die Kampagne der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2021 vor. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Christian Lindner soll die FDP zurück in eine Regierungsbeteiligung führen. Das ist das erklärte Ziel der Liberalen. Wie schon 2017 rückt die Kampagne den Parteichef ins Rampenlicht.

Nach acht Jahren ohne Regierungsbeteiligung strebt die FDP mit einer an den Bundestagswahlkampf 2017 angelehnten Kampagne zurück zur Macht. Die Partei wolle bei der Wahl im September „so stark zweistellig“ werden, dass eine Regierungsbildung ohne sie nicht möglich ist, sagte FDP-Parteichef und Spitzenkandidat Christian Lindner am Dienstag bei der Vorstellung der Kampagne in Berlin. Er gehe davon aus, dass die nächste Bundesregierung von einem CDU-Bundeskanzler Armin Laschet geführt wird.