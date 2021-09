Knapp vor den Grünen : FDP ist erste Wahl bei Erstwählern

Düsseldorf Insgesamt belegt die FDP nur Platz vier bei den Wählern - bei den Erstwählern hat die liberale Partei jedoch die Nase vorn. Jugendforscher sehen Freiheit und Wirtschaft neben Umwelt als wichtigste Themen.

Dass die Grünen besonders bei jungen Wählern punkten, war vielfach analysiert und prognostiziert worden: Spätestens mit Greta Thunbergs „Fridays for Future“-Bewegung ist der Klimawandel in den Fokus geraten. Auch mit Themen wie Diversität, Gleichberechtigung und Antirassismusarbeit erreichen die Grünen traditionell zielgenau eine breitere Masse junger Menschen, die sie auch selbst repräsentieren.

Was die Kanzlermacher eint, was sie trennt

Grüne und Liberale sondieren : Was die Kanzlermacher eint, was sie trennt

Dass die FDP bei dem Groß der Erstwähler dann doch die erste Wahl ist, überrascht viele. Ihr Erfolg lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen: Sowohl Inhalte als auch Auftreten der Partei vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen scheinen die Jüngsten überzeugt zu haben. Zwar wirkte Klimaschutz lange Zeit als drängendstes Thema, allerdings hat die Pandemie andere Themen wieder ins Zentrum gerückt. Hier konnte die FDP punkten, meint Trend- und Jugendforscher Simon Schnetzer: „Der Wert von Freiheit – als einer der wichtigsten Werte für junge Menschen überhaupt – hat in der Pandemie sehr gelitten. Die FDP hat ihren Wahlkampf in der Richtung gut zugeschnitten.“ Auch der wirtschaftliche Schwerpunkt habe junge Menschen angesprochen. Bei der Frage nach einer lebenswerten Zukunft gehe es schließlich immer auch darum, was Wohlstand sichern könne, sagt Schnetzer: neben dem Klima eine starke Wirtschaft. „Parteichef Lindner ist da eine wertvolle Figur, er gilt vielen jungen Menschen nicht nur als Macher, sondern vor allem als Visionär“, so Schnetzer.

Überhaupt dürfte die Verjüngung der FDP genutzt haben: Da sind etwa der Innenpolitische Sprecher Konstatin Kuhle (34), Generalsekretär Johannes Vogel (39) und Bundesvorstandsmitglied Ria Schröder (29), die eine breite, jüngere Zielgruppe auf Twitter und Instagram erreichen. An einen Rainer Brüderle oder auch an Lindners Verhandlungsdebakel nach der Wahl 2017 dürften sich die meisten Erstwähler wohl gar nicht mehr erinnern.

Die 2,8 Millionen Stimmberechtigten, die seit der letzten Bundestagswahl volljährig geworden sind, haben in 16 Jahren Unions geführter Regierung wenig politische Bewegung in relativem Wohlstand erlebt. Mit den drei großen Krisen – Flüchtlinge, Klima, Corona – ist das Interesse an Politik gestiegen, zeigt auch Schnetzers Studie „Junge Deutsche“. Dass das Interesse an den beiden Volksparteien im Vergleich zu den Liberalen und Grünen so gering ist, hat vielleicht auch mit Phänomenen wie Rezo zu tun. Der Youtuber hat mit seiner Abrechnung der Großen Koalition ein junges Millionenpublikum erreicht.