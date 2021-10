Newsblog zu Ampel-Sondierungen : FDP-Chef Lindner warnt vor Rechtsruck der CDU

Foto: dpa/Daniel Karmann 17 Bilder So wählt Deutschland bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin FDP-Chef Christian Linder hat in einem Interview die Sorge geäußert, dass „restaurative Kräfte“ die Union „scharf nach rechts“ führen könnten. Außerdem wollen die Grünen am Sonntag bei einem kleinen Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen entscheiden. Alle Neuigkeiten in unserem Newsblog.