Faktencheck zur Bundestagswahl : Gilt 3G auch im Wahllokal?

Ein Wähler sitzt in einem Wahllokal, das im Foyer einer Grundschule untergebracht ist. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wenn die 3G-Regel etwa in Restaurants oder im Fitnessstudio gilt, müssen alle Besucherinnen und Besucher geimpft, genesen oder getestet sein. Wie sieht es aber beim Wählen aus?

Bei der Bundestagswahl am 26. September wird es keinen Ausschluss Wahlberechtigter geben, die nicht gegen Corona geimpft sind. Die Ausübung des Wahlrechts sei für jedermann möglich, sagte Bundeswahlleiter Georg Thiel am Dienstag in Berlin.