Newsblog zur Bundestagswahl : Maskenpflicht in Wahllokalen in NRW bleibt - Eilantrag abgelehnt

Foto: AP/Michael Sohn 4 Bilder Die Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin Das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnte am Freitag einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht in Wahllokalen ab. Außerdem wirft die EU Russland vor der Bundestagswahl gezielte Cyberangriffe vor. Alle wichtigen Entwicklungen im Newsblog.