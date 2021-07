Bundestagswahl 2021 : Das bedeuten Erststimme und Zweitstimme bei einer Wahl

Berlin In der Wahlkabine wird es ernst: Wo auf dem Stimmzettel setzt man seine zwei Kreuzchen? Welche Funktion diese beiden Kreuze bei der Bundestagswahl erfüllen, erklären wir hier.

Was bedeutet die Erststimme bei einer Wahl?

Durch die Erststimme wird sichergestellt, dass jede Region in Deutschland im Bundestag vertreten ist. Bundesweit gibt es 299 Kreise, 64 davon in NRW. In jedem Wahlkreis leben im Durchschnitt 250.000 Menschen. Welche Kreise, Städte und Gemeinden zu welchem Wahlkreis in NRW gehören, finden Sie hier.