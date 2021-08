Bundestagswahl 2021 : Ein Dreikampf mit reichlich Kapriolen

Die Kandidaten beim TV-Triell. Foto: Mediengruppe RTL Deutschland/Jörg Carstensen

Berlin So knapp war es selten. Die drei „halbstarken“ Parteien, wie sie ein Politikwissenschaftler scherzhaft nennt, Union, SPD und Grüne, sind in der Wählergunst fast gleichauf. Kleine Ausschläge können die Führung bringen, deshalb kommt es in den vier Wochen bis zur Wahl vor allem darauf an, sich keinen Fehltritt zu erlauben.

Von entscheidender Bedeutung werden die direkten Dreikämpfe im TV-Format sein, am Sonntag machte der Privatsender RTL den Auftakt. Überraschungs­sieger nach Umfragen ist derzeit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Nach dem Fehlstart der Grünen-Bewerberin Annalena Baerbock und den vielen Ungeschick­lichkeiten des Unions-Spitzenmanns Armin Laschet hat der Sozialdemokrat den Trend auf seiner Seite. Die Wähler sehen in ihm die kompetenteste Persönlichkeit, obwohl Scholz auch nicht ganz frei von Schwächen war (Wirecard, Finanztransaktionssteuer, Rekordverschuldung). Doch den beiden anderen trauen die meisten Deutschen das wichtigste Staatsamt offenbar nicht zu. Von Umfrage zu Umfrage fällt Laschet zurück, während seine grüne Rivalin einfach nicht aus ihrem Tief kommt.

Der Bundestagswahlkampf ist noch längst nicht entschieden. Scholz könnte an seiner Unnahbarkeit und gelegentlichen Arroganz scheitern. Die SPD hängt ihr Schicksal an eine Person und muss die linken Chefs verstecken. Die Union hat als politische Kraft dagegen in Deutschland die breiteste Aufstellung, die Grünen mit dem Klimawandel das stärkste Thema.