Newsblog zur Bundestagswahl : CDU will auf Parteitag kompletten Bundesvorstand neu bestimmen

Foto: dpa/Daniel Karmann 17 Bilder So wählt Deutschland bei der Bundestagswahl 2021

Liveblog Berlin Die CDU will bis Anfang kommenden Jahres ihre Spitze neu bestimmen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Beratungen am Montag. Derweil haben sich SPD, Grüne und FDP darauf geeinigt, mit jeweils sechs Personen zu sondieren. Alle Neuigkeiten in unserem Newsblog.