Politbarometer vor Bundestagswahl : Union ist in Umfrage auf neuem Tiefstand

Union ist in Umfrage auf neuem Tiefstand

Berlin Die Union verliert weiter dramatisch an die SPD und liegt in der jüngsten Umfrage nun gleichauf mit den Sozialdemokraten. Im direkten Kanzlerduell liegt der SPD-Kandidat Olaf Scholz uneinholbar vor CDU-Chef Armin Laschet und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock.

Einen Monat vor der Bundestagswahl hat die Union weiter deutlich an Boden verloren. Im Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen liegen jetzt CDU/CSU und SPD gleichauf. Beide kämen auf jeweils 22 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Für die Union ist es der schlechteste Wert, der jemals bei einer Politbarometer-Umfrage erreicht wurde. Dabei büßen die Christdemokraten vier Prozentpunkte gegenüber der letzten Umfrage Anfang August ein, die SPD gewinnt drei hinzu. Die Grünen würden auf 20 Prozent der Wählerstimmen kommen (plus 1), die FDP auf zehn Prozent (minus 1). Auch die Linke verliert einen Prozentpunkt und würde sechs Prozent erreichen und damit knapp über die Fünf-Prozent-Hürde kommen. Die AfD bleibt unverändert. Sie könnte elf Prozent der Wähler auf sich vereinigen.