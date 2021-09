Briefwahl auf den letzten Metern : Pech gehabt - gewählt ist gewählt

08.09.2021, Niedersachsen, Delmenhorst: Die per Briefwahl eingegangenen Stimmzettel zur Kommunalwahl werden in der Stadtverwaltung sortiert. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sina Schuldt

Analyse Berlin Wer noch per Brief wählen will, muss sich sputen. Denn bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Tage. Was gilt es zu beachten - und warum fordert der erwartete Rekordanteil auch die Demoskopen heraus? Fragen und Antworten zur Briefwahl auf den letzten Metern.