Bundestagswahl 2021 : Briefwahl in NRW ist so beliebt wie nie

Briefwahl in NRW ist so beliebt wie nie

Düsseldorf Briefwahl gilt als bequeme und praktische Alternative zum Urnengang am Wahltag. Die Nachfrage vor der Bundestagswahl ist riesig – die Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen deshalb vor neuen Herausforderungen.

Vor der Bundestagswahl am 26. September zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen ein Rekord-Anteil an Briefwählern ab. Mehrere Städte berichten über eine stark gestiegene Nachfrage nach Briefwahlunterlagen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Zwei Wochen vor der Wahl haben in nahezu allen befragten Städten bereits mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.