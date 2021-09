Wahllokale, Briefwahl, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Berlin wissen müssen

Berlin Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Wann öffnen die Berliner Wahllokale? Und wie schnitten die Parteien vor vier Jahren ab? Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis wissen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Berlin?

Wann öffnen die Wahllokale in Berlin?

Wie findet man das richtige Wahllokal in Berlin?

Wie und wo kann man Briefwahl in Berlin beantragen?

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Welche Parteien kann man über die Zweitstimme wählen?

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in Berlin?

Wie haben die Abgeordneten aus Berlin 2017 abgeschnitten?

Den Wahlkreis Berlin Mitte gewann Eva Högl von der SPD mit 23,5 Prozent. In Pankow lag Stefan Liebig (Die Linke) mit 28,8 Prozent vorne. Reinickendorf konnte Frank Steffel von der CDU mit 36,8 Prozent für sich gewinnen. In Spandau holte Swen Schulz (SPD) das Direktmandat mit 32,1 Prozent. In Steglitz-Zehlendorf hatte Thomas Heilmann von der CDU mit 35,4 Prozent die meisten Stimmen und in Charlottenburg-Wilmersdorf Klaus-Dieter Gröhler, ebenfalls von der CDU, mit 30,2 Prozent. Auch in Tempelhof-Schöneberg gewann die CDU mit Jan-Marco Luczak und seinen 28,9 Prozent. In Neukölln gab es einen knappen Sieg von Fritz Felgentreu (SPD) mit 26,8 Prozent. In Friedrichshain-Kreuzberg holten die Grünen mit Canan Bayram und 26,3 Prozent das Direktmandat. Treptow-Köpenick gewann Gregor Gysi (Die Linke) mit 39,9 Prozent für sich und Marzahn-Hellersdorf Petra Pau (Die Linke) mit 34,2 Prozent. Auch in Lichtenberg lag Die Linke mit Gesine Lötzsch, die 34,8 Prozent der Stimmen bekam, vorne.