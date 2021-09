Laschet in München : „Armin und Markus, das wird ein tolles Team“

Armin Laschet (CDU) sprach in München. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Der Wahlkampf geht dem Ende entgegen, in zwei Tagen wird gewählt: Die Union hat am Freitag mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet zünftig und harmonisch im weiß-blauen Idyll in München gefeiert.