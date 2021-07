Bundestagswahl 2021 : Das müssen Sie über die Briefwahl wissen

Berlin Die Briefwahl wird in Deutschland immer beliebter. Vor allem in der Corona-Pandemie bietet diese kontaktfreie Möglichkeit Vorteile. Das müssen Sie über die Briefwahl wissen.

Wie beantrage ich die Briefwahl?

Wann bekomme ich meine Wahlbenachrichtigung?

Welche Unterlagen enthält der Wahlbrief?

Wie funktioniert die Briefwahl?

Auf dem Stimmzettel werden die Erst- und Zweitstimme in Form von zwei Kreuzen abgegeben. Was die Erststimme und die Zweitstimme bei der Bundestagswahl bedeuten, erklären wir hier. Anschließend wird der Stimmzettel in den blauen Umschlag gelegt, der daraufhin zugeklebt wird. Auf der „Versicherung an Eides statt“ unten auf dem Wahlschein wird das Datum eingetragen und unterschrieben. Der Wahlschein wird dann mit dem blauen Stimmzettelumschlag in den roten Wahlbriefumschlag gesteckt. Dieser Umschlag wird zugeklebt und unfrankiert per Post verschickt.